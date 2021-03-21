Бизнесмен заявил иск на 100 млн рублей к инвестиционной компании "Норд Капитал"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Предприниматель Андрей Смирнов заявил в качестве потерпевшего по уголовному делу иск на 100 млн рублей к инвестиционной группе "Норд Капитал". Как сообщил ТАСС представляющий его интересы адвокат Андрей Алешкин, бизнесмен потерял эту сумму в организованной этой компанией финансовой пирамиде.

"По ст. 44 УПК РФ к этим организациям подан гражданский иск по уголовному делу на 100 млн рублей", - сообщил адвокат.

Еще в 2012 году частного инвестора Смирнова заинтересовала массированная реклама этой компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, на канале РБК и в других крупных СМИ и в интернете, и он обратился туда для преумножения своего капитала. Ему предложили вложить деньги в агрессивную и сбалансированную мультистратегию с доходностью 100% и 50% соответственно. Смирнов заключил договор с офшорной компанией Nord Capital Financial Advisory Services Ltd. и перевел сначала 60 млн рублей, а позже еще 40 млн рублей через транзитный счет в Газпромбанке (деньги были конвертированы в доллары по курсу ЦБ 30 рублей).

Спустя несколько месяцев процедура перечисления денег на счет компании в швейцарском банке DZ Private Bank изменилась, и Смирнов попытался вывести свои деньги из компании. Как сообщал бизнесмен на допросе в качестве потерпевшего (документ имеется в распоряжении ТАСС), ему отказали в этой просьбе, всячески отговаривали от вывода денег и убедили лично встретиться с председателем совета директоров "Норд Капитал" Яковом Шляпочником. На встрече он настаивал на дополнительном взносе со стороны инвестора в размере не менее $500 тыс.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По словам адвоката, в деле "есть препятствия, связанные с ответом Кипра, потому что он не очень охотно взаимодействует". Следствием был получен в июне 2020 года ответ от Кипра, не содержащий информацию по большинству заданных вопросов о деятельности компании, счетах, на которые перечислялись средства и роли Шляпочника в компании.

По словам Алешкина, сейчас компания "Норд Капитал" работает под новым названием. "Шляпочник переименовал компанию в "Алго Капитал", которая находится по тому же юридическому адресу и действует по той же лицензии, продолжая дальше обирать граждан, выводя деньги за границу. Они не прекратили преступную деятельность", - сказал он. По словам адвоката, также в деле есть другие потерпевшие.

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