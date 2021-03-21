Минцифры планирует внедрить на "Госуслугах" механизм заключения договоров по покупке машин

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Механизм заключения договоров купли-продажи автомобилей с помощью портала госуслуг, который планируется внедрить с 1 мая 2021 года, значительно упростит процедуру оформления таких договоров. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Минцифры РФ.

"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами", - приводятся в сообщении слова директора департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексея Горобцова.

Уточняется, что перечень действий своим приказом утвердит Минцифры РФ.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минцифры о перечне осуществляемых с использованием портала госуслуг юридически значимых действий, в том числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных документов.

Согласно документу, в перечень осуществляемых сделок через портал госуслуг вошло оформление договоров купли-продажи транспортных средств; оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ; оформление договоров финансовой аренды, за исключением договоров финансовой аренды, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями; направление кредитору требования заемщика об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также направление кредитором уведомления об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.