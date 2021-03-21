Компания "Алго Капитал" прокомментировала информацию об иске от бизнесмена Смирнова

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Частный инвестор Андрей Смирнов никогда не являлся клиентом компании "Алго Капитал" (прежнее наименование "Норд Капитал"), а также не направлял каких-либо претензий и требований в адрес компании. Об этом ТАСС сообщил представитель ООО "Алго Капитал".

Ранее со ссылкой на адвоката Смирнова Андрея Алешкина сообщалось о подаче иска на 100 млн рублей к инвестиционной группе "Норд Капитал" (сейчас "Алго Капитал"). По данным адвоката, бизнесмен был клиентом офшорной компании Nord Capital Financial Advisory Services Ltd.

"За время существования и ведения активной профессиональной деятельности к ООО "Алго Капитал" не предъявлялись исковые требования со стороны клиентов или иных контрагентов в рамках оказания услуг по доверительному управлению, брокерскому обслуживанию, осуществлению депозитарной и дилерской деятельности. Упомянутый в материале частный инвестор Андрей Смирнов никогда не являлся клиентом компании и не заключал договор доверительного управления с ООО "Алго Капитал". Претензий и требований со стороны Андрея Смирнова, а также его адвоката Андрея Алешкина в отношении "Алго Капитал" (прежнее наименование "Норд Капитал") в компанию не поступали", - отметил собеседник агентства.

В компании подчеркнули, что "Алго Капитал" осуществляет свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, является членом саморегулируемой организации НАУФОР. "Ребрендинг компании был проведен в 2018 году и связан с развитием ключевого направления бизнеса компании - созданием и разработкой алгоритмизированных торговых стратегий на финансовых рынках и участием компании в международных рейтингах эффективности торговых систем. Таким образом, информация, опубликованная в данном материале, не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании, а также наносит ущерб ее взаимоотношениям с клиентами и партнерами", - указали в компании.

Инвестиционная компания "Алго Капитал" работает на российском рынке с 2003 года, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской, депозитарной и дилерской деятельности. Инвестиционные стратегии, разработанные компанией, входят в топ 10 международных рейтингов эффективности торговых систем.