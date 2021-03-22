Мишустин проведет переговоры с главой правительства Казахстана

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет в Москве переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Мишустин и Мамин встречались в начале февраля в Алма-Ате, где они принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета и форуме Digital Almaty 2021. С тех пор премьер-министры России и Казахстана стран трижды говорили по телефону, в последний раз - 17 марта. Как сообщала пресс-служба российского кабмина, в этих беседах обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционного взаимодействия в ЕАЭС.

Кроме того, в ходе разговора премьеров 16 февраля особое внимание было уделено, в частности, совместным мерам по борьбе с распространением коронавируса. 1 февраля в Казахстане приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны того же российского препарата, но произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана. По данным казахстанской стороны, товарооборот двух стран в 2020 году превысил $18 млрд. На предыдущей встрече с Мишустиным Мамин отметил, что, несмотря на пандемию, показатели двусторонней торговли удалось сохранить практически на уровне 2019 года, и выразил уверенность, что стратегическое сотрудничество России и Казахстана по всем направлениям будет продолжено и в 2021 году.

Казахстан в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, участниками которого, помимо этой республики и России, являются также Армения, Белоруссия и Киргизия. Как ранее заявлял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, основными приоритетами председательства республики в ЕАЭС будет полноценная реализация договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.