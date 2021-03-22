Ведущее сельхозпредприятие Камчатки CПХ "Овощевод" получит господдержку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Камчатского края пообещали предоставить крупному региональному агропредприятию CПХ "Овощевод", занимающемуся выращиваем в открытом грунте, дополнительную субсидию для улучшения своего экономического состояния. Это финансирование будет в 2021 году, сообщила ТАСС замначальника отдела сельскохозяйственного производства краевого Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оксана Скосарева.

Стоимость привозных овощей на Камчатке - картофеля, капусты, свеклы, моркови - одна из самых высоких в РФ из-за сложной логистики доставки.

"Правительством края принято решение о дополнительной поддержке предприятия, так оно занимается не только выращиванием овощей, а еще производством кормов и заготовкой сена для других животноводческих организаций полуострова, - сказала Скосарева. - У "Овощевода" сложное финансовое положение последние несколько лет, поэтому дополнительные средства помогут удержать предприятие на плаву".

Она добавила, что средства выделены на закупку семенного материала и проведение посевной. Размер субсидии в настоящий момент просчитывается камчатским Минсельхозом - необходимо понять, какая финансовая помощь будет достаточной для вывода предприятия из кризиса.

По данным ТАСС из краевого Минсельхоза, АПК региона получает средства на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозтехники. Дополнительная поддержка оказывается также оленеводческим предприятиям - им местные власти возмещают затраты на приобретение снегоходов, вездеходов и радиостанций.