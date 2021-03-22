Первый этап восстановления моста во Владивостоке на остров Русский завершится к августу

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Первый из двух этапов восстановления вантовых конструкций моста на остров Русский во Владивостоке, которые были повреждены ледяным дождем, планируется завершить к августу, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ДСД "Дальний Восток").

"Намечены два этапа устранения последствий чрезвычайной ситуации на мосту на остров Русский. Первый этап предусматривает восстановление вантовых систем совместно с французскими разработчиками, второй - доведение их до проектных параметров и замену поврежденных оболочек вант. Подведомственным учреждением уже подготовлена аукционная документация, работы по первому этапу выполнят до начала августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Предприятие планирует и третий этап - разработка технологий по предотвращению обледенения и его ликвидации на конструкциях вантовых мостов будет включена в план НИОКР на 2021 год. Окончательное решение будет принято по результатам первых двух этапов. Эта информация была сообщена на совещании, которое провел в Дальневосточном федеральном округе врио главы Росавтодора Роман Новиков.

В ноябре 2020 года в Приморском крае начался снегопад, прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Обледенели ванты моста на остров Русский, движение по нему было перекрыто на 2 недели. Премьер-министром Михаилом Мишустиным была поставлена задача максимально помочь региону федеральными ресурсами.