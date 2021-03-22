Более 67 тыс. новых МСП приняли участие в электронных торгах для госзаказчиков в 2020 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Свыше 67 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) приняли участие в электронных торгах для государственных заказчиков в 2020 году, сообщили в понедельник ТАСС в аналитическом центре площадки "Росэлторг" (Единая электронная торговая площадка).

Речь идет о закупочных процедурах в рамках федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Всего в электронных торгах в 2020 году приняли участие 44,84 тыс. новых юридических лиц, находящихся в реестре МСП, и 22,17 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), при этом на площадку "Росэлторг" пришлось более трети новых участий поставщиков. Из новых субъектов МСП с первой попытки победили более 16 тыс. компаний и более 8 тыс. индивидуальных предпринимателей", - сказали в аналитическом центре.

Самые востребованные товары и услуги, закупаемые у малых и средних предприятий, - строительные работы. В том числе - готовые изделия, услуги в области архитектуры и проектирования, услуги по обслуживанию зданий и территорий.

В топ-5 регионов по количеству юридических лиц из реестра МСП, впервые принявших участие в закупках, вошли Москва (8,69 тыс. субъектов), Московская область (4,81 тыс.), Санкт-Петербург (4,24 тыс.), Краснодарский край (2,84 тыс.), Свердловская область (2,63 тыс.). По количеству индивидуальных предпринимателей также лидируют Москва и область (3,27 тыс. и 2,2 тыс. участников соответственно), затем следуют Краснодарский край (1,76 тыс.), Санкт-Петербург (1,46 тыс.), Свердловская область (1,2 тыс.), уточнили в центре.

"Росэлторг" - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиенты "Росэлторга" - это свыше 350 тыс. заказчиков и более 550 тыс. участников торгов.