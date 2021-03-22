В Совете Федерации предлагают раскрыть графики ремонта НПЗ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает раскрыть для участников топливного рынка планы-графики ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы избежать дефицита бензина и роста цен на него. Копия письма, которое в понедельник будет направлено вице-премьеру РФ Александру Новаку, есть в распоряжении ТАСС.

"Доступ к информации о ремонтах НПЗ будет способствовать исключению ситуаций дефицита топливообеспечения. Данные мероприятия не требуют государственного финансирования и иных значительных ресурсов, при этом окажут значительное влияние на достижение стабильности в экономической и социальной сферах. Полагаем необходимым обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ", - говорится в документе.

Кроме того, сенатор предлагает публиковать и оперативно актуализировать данную информацию на сайте Министерства энергетики РФ. Как уточняется в письме, в настоящее время Минэнерго ежегодно составляет и согласовывает план-график профилактических и капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов России, который отсутствует в свободном доступе. Данный документ является основанием для планирования топливообеспечения РФ, подчеркивает Кутепов. При этом, по его словам, ряд информационных и консалтинговых агентств и организаций предлагают участникам рынка приобрести данные графиков ремонтов НПЗ по платной подписке. Для большинства из них стоимость услуг информационно-аналитических агентств высока, а отдельный информационный продукт по ремонтам НПЗ отсутствует.

"Указанные обстоятельства приводят к тому, что участники рынка не обладают исчерпывающей информацией о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ. Данный факт провоцирует различные спекуляции на тему возможного дефицита нефтепродуктов, что дестабилизирует рынок и грозит необоснованным ростом цен. Например, часть оптовых и мелкооптовых покупателей бензина, не аффилированных с крупными нефтяными компаниями, не владеют информацией о ремонтах НПЗ и оказываются неподготовленными к остановке эксплуатации мощностей заводов, в результате чего они начинают скупать топливо, а продавцы поднимают цену", - говорится в письме.

Как отмечает сенатор, в январе 2021 года на топливном рынке Хабаровского края сложилась кризисная ситуация, когда возник дефицит на значительной части автозаправочных станций региона бензина марок АИ-92 и АИ-95. Причиной этого в том числе стало отсутствие у участников рынка края информации о проводимом ремонте НПЗ. "Под угрозу было поставлено обеспечение граждан, проживающих в Хабаровском крае, продуктами, товарами первой необходимости, услугами экстренных служб (например скорой помощи)", - сказано в письме.

Риск роста цен на топливо

Ранее Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году. По мнению Счетной палаты, эти риски могут повториться. В свою очередь в Министерстве энергетики РФ заявили, что не видят предпосылок для повторения в стране ситуации 2018 года с бензином.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, что не позволит им резко меняться.

Весной 2018 года в связи с резким ростом цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть правительство РФ приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтяной отрасли позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок. В конце 2020-го - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство вновь предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынках нефтепродуктов. В частности, скорректированный демпфер в нефтяной отрасли заработает с 1 мая 2021 года.