Первую льготную ипотеку на строительство дома оформили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Первую в Приморье льготную ипотеку на строительство дома оформила молодая семья, им одобрен кредит почти в 6 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"Первая льготная ипотека оформлена на семью с ребенком. На строительство индивидуального жилья им одобрен кредит в 5,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Семья оформила ипотеку под 6,1% в банке ДОР.РФ. Дом будет строить подрядчик, получивший аккредитацию в банке.

Сбербанк запустил пилотный проект развития ИЖС и планирует предлагать комплексные решения для ИЖС во всех регионах России со второго полугодия 2021 года. Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Минстрой РФ разрабатывает механизмы ипотечного кредитования объектов ИЖС. По словам Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.