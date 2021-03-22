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Эксперты полагают, что новые санкции США не остановят строительство "Северного потока - 2"

Большинство российских аналитиков считает потенциальные ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов номинальными
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Угроза потенциальных американских санкций в отношении компании - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не приведет к новой остановке проекта или пересмотру сроков его реализации, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что под угрозой очередных американских санкций находятся страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, ряд фирм, которые сотрудничают с трубоукладчиками, а также сам оператор проекта - Nord Stream 2 AG.

Большинство российских экспертов считает потенциальные санкции со стороны США номинальными. "Они [США] продолжают ритуальные объявления делать, может, даже какие-то ритуальные санкции введут, но все равно газопровод достроят. Это неизбежность уже", - сообщил ТАСС генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов также уверен, что включение в санкционный список США Nord Stream 2 AG ситуации вокруг проекта не изменит.

"Nord Stream 2 AG сама ничего не делает: она не кладет трубу, она не страхует. Она является оператором - это означает, что она платит за услуги, которые оказывают ей другие компании. США не могут заблокировать счета Nord Stream 2 AG, они не могут ей запретить покупать услуги у собственника баржи "Фортуна", потому что этот собственник сам уже под санкциями", - пояснил Симонов.

В санкционных условиях

К настоящему времени под санкциями или их угрозой находятся почти все компании, задействованные в проекте строительства газопровода, но несмотря на это укладка "Северного потока - 2" идет полным ходом - проложено уже более 90%.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG после годовой паузы удалось возобновить строительство трубы. Сейчас разрешение на укладку газопровода от датских властей есть у двух российских трубоукладчиков - баржи "Фортуна" и судна "Академик Черский". Это означает, что у "Фортуны" и "Черского" есть необходимые сертификаты на оборудование, хоть ранее и сообщалось, что некоторые компании отказались от участия в проекте.

Директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в свою очередь считает, что санкции США в отношении Nord Stream 2 AG могут если не остановить стройку, то создать дополнительные препятствия для ее завершения. "Могут осложнить и замедлить реализацию проекта и создают дополнительные юридические риски", - сказал он, отметив, что судьба "Северного потока - 2" во многом зависит от позиции Берлина, и пока тот "продолжает последовательно поддерживать проект, шансы на его успешное завершение остаются неплохими".

Управляющий директор ИК "Универ капитал" Артем Лютик не исключает удорожания проекта из-за новых санкций, но также уверен в его завершении. "Строительство "Северного потока-2" практически завершено, и даже в случае новых акций российская сторона все равно сможет свободно закончить прокладку труб и запустить газопровод", - отметил он.

Правосудов из Института национальной энергетики считает, что Nord Stream 2 AG сможет построить первую нитку газопровода уже в первом полугодии 2021 года. По оценке Симонова, до конца года будет уложено две нитки "Северного потока - 2", но без завершения регламентных процедур по пуско-наладке.

Лимит исчерпан

Вместе с тем, по словам Симонова, США уже практически полностью исчерпали ресурсы для остановки строительства "Северного потока - 2".

"Остались только решения, которые находятся на грани полного развала отношений даже не с нами, а с Германией и рядом других европейских стран. Например, если США потребуют отказаться от закупки российского газа. Это требование выполнимо только в случае, если европейцы в прямом смысле этого слова начнут замерзать и останутся без электричества. Это никакое не преувеличение - закрыть энергобаланс [Европы] сегодня без российского газа просто невозможно физически", - сказал Симонов, отметив, что считает такой сценарий маловероятным.

Прошедшая зима наглядно показала значимость российского газа в Европе, спрос на который в будущем будет только расти, в том числе и из-за климатических амбиций, заявили ТАСС в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

"Еще недавно аргументы о необходимости "Северного потока - 2" для стабильности поставок из России в Европу парировались тезисами о профицитности существующих газотранспортных мощностей. Прошедшая зима показала, что "Северный поток - 2" необходим Европе не только в долгосрочной, но даже в краткосрочной перспективе", - сказал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

По его данным, средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы к 18 марта упал до 33,6% против 56,5% в марте 2020 года. Ранее "Газпром" также отмечал, что на фоне опустевших ПХГ летом 2021 года газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы" - странам Евросоюза, по расчетам холдинга, надо будет закачать в подземные хранилища как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом прошлого года.

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