Эксперты полагают, что новые санкции США не остановят строительство "Северного потока - 2"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Угроза потенциальных американских санкций в отношении компании - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не приведет к новой остановке проекта или пересмотру сроков его реализации, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что под угрозой очередных американских санкций находятся страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, ряд фирм, которые сотрудничают с трубоукладчиками, а также сам оператор проекта - Nord Stream 2 AG.

Большинство российских экспертов считает потенциальные санкции со стороны США номинальными. "Они [США] продолжают ритуальные объявления делать, может, даже какие-то ритуальные санкции введут, но все равно газопровод достроят. Это неизбежность уже", - сообщил ТАСС генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов также уверен, что включение в санкционный список США Nord Stream 2 AG ситуации вокруг проекта не изменит.

"Nord Stream 2 AG сама ничего не делает: она не кладет трубу, она не страхует. Она является оператором - это означает, что она платит за услуги, которые оказывают ей другие компании. США не могут заблокировать счета Nord Stream 2 AG, они не могут ей запретить покупать услуги у собственника баржи "Фортуна", потому что этот собственник сам уже под санкциями", - пояснил Симонов.

В санкционных условиях

К настоящему времени под санкциями или их угрозой находятся почти все компании, задействованные в проекте строительства газопровода, но несмотря на это укладка "Северного потока - 2" идет полным ходом - проложено уже более 90%.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG после годовой паузы удалось возобновить строительство трубы. Сейчас разрешение на укладку газопровода от датских властей есть у двух российских трубоукладчиков - баржи "Фортуна" и судна "Академик Черский". Это означает, что у "Фортуны" и "Черского" есть необходимые сертификаты на оборудование, хоть ранее и сообщалось, что некоторые компании отказались от участия в проекте.

Директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в свою очередь считает, что санкции США в отношении Nord Stream 2 AG могут если не остановить стройку, то создать дополнительные препятствия для ее завершения. "Могут осложнить и замедлить реализацию проекта и создают дополнительные юридические риски", - сказал он, отметив, что судьба "Северного потока - 2" во многом зависит от позиции Берлина, и пока тот "продолжает последовательно поддерживать проект, шансы на его успешное завершение остаются неплохими".

Управляющий директор ИК "Универ капитал" Артем Лютик не исключает удорожания проекта из-за новых санкций, но также уверен в его завершении. "Строительство "Северного потока-2" практически завершено, и даже в случае новых акций российская сторона все равно сможет свободно закончить прокладку труб и запустить газопровод", - отметил он.

Правосудов из Института национальной энергетики считает, что Nord Stream 2 AG сможет построить первую нитку газопровода уже в первом полугодии 2021 года. По оценке Симонова, до конца года будет уложено две нитки "Северного потока - 2", но без завершения регламентных процедур по пуско-наладке.

Лимит исчерпан

Вместе с тем, по словам Симонова, США уже практически полностью исчерпали ресурсы для остановки строительства "Северного потока - 2".

"Остались только решения, которые находятся на грани полного развала отношений даже не с нами, а с Германией и рядом других европейских стран. Например, если США потребуют отказаться от закупки российского газа. Это требование выполнимо только в случае, если европейцы в прямом смысле этого слова начнут замерзать и останутся без электричества. Это никакое не преувеличение - закрыть энергобаланс [Европы] сегодня без российского газа просто невозможно физически", - сказал Симонов, отметив, что считает такой сценарий маловероятным.

Прошедшая зима наглядно показала значимость российского газа в Европе, спрос на который в будущем будет только расти, в том числе и из-за климатических амбиций, заявили ТАСС в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

"Еще недавно аргументы о необходимости "Северного потока - 2" для стабильности поставок из России в Европу парировались тезисами о профицитности существующих газотранспортных мощностей. Прошедшая зима показала, что "Северный поток - 2" необходим Европе не только в долгосрочной, но даже в краткосрочной перспективе", - сказал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

По его данным, средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы к 18 марта упал до 33,6% против 56,5% в марте 2020 года. Ранее "Газпром" также отмечал, что на фоне опустевших ПХГ летом 2021 года газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы" - странам Евросоюза, по расчетам холдинга, надо будет закачать в подземные хранилища как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом прошлого года.