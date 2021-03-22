Минфин России предложил более жесткие требования к составу пива в ЕАЭС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил доработанный проект решения о внесении изменений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", подразумевающий более жесткие требования к содержанию солода при производстве пива. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом, при производстве пива допускается замена используемого солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода.

При этом вступающий в силу 1 января 2022 года технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" подразумевает повышение верхнего предела допустимой замены пивоваренного солода с 20% (в действующем российском законодательстве) до 50%.

Ранее российские производители пива обращались к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на введение в России техрегламента о безопасности алкоголя. Как отмечали пивовары, увеличение верхнего предела допустимой замены пивоваренного солода потребует применения импортируемых промышленных ферментных препаратов в технологическом процессе. По их мнению, изменение доли солода при производстве пива вызовет сокращение производства солода на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. га, снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке более чем на 30 тыс. человек (без учета смежных отраслей).

Российские производители пива, использующие до 100% солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка. При этом дополнительная прибыль транснациональных корпораций при использовании 50% несоложеных зернопродуктов составит 5,5 млрд рублей - это прямые потери российского сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Представители отрасли также считают, что промышленные ферментные препараты, без применения которых невозможно изготовление пива с содержанием несоложеного сырья более 20%, несут серьезную угрозу здоровью нации, их использование в российском пивоварении следует максимально ограничить.