Россияне назвали главные качества предпринимателя

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россияне назвали честность, ответственность и целеустремленность среди главных качеств настоящего предпринимателя. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob среди 1 600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны в период 15 февраля - 8 марта 2021 года.

По данным аналитики, почти каждый пятый россиянин основным качеством предпринимателя считает честность (19%). На втором месте - ответственность (18%), на третьем - целеустремленность (15%). По мнению 14% респондентов, для предпринимателя важна коммуникабельность. Еще 12% назвали важным качеством стратегический тип мышления. Трудолюбие сочли одним из основных качеств владельца бизнеса 9% респондентов. По 7% ответивших видят предпринимателя как стрессоустойчивого, вежливого и компетентного человека. Настоящему предпринимателю присущи упорство, деловая хватка и доброжелательность (по 6%). 5% россиян назвали главными для предпринимателя отрицательные черты, например, беспринципность, наглость и жадность. Еще по 5% назвали смелость, интуицию и уверенность.

Среди множества других менее популярных качеств россияне выделяли активность, креативность, склонность к риску, пунктуальность, терпение и справедливость. Предприниматель должен быть дисциплинированным, расчетливым и иметь руководящие навыки. В числе необходимых характеристик также инициативность, внимательность, профессионализм, наличие связей, совесть, образованность, находчивость, обучаемость и адаптивность.

Женщины почти в два раза чаще мужчин считают необходимым качеством ответственность (23 и 12% соответственно) и коммуникабельность (18 и 9%). Мужчины же чаще считают, что в ведении бизнеса не обойтись без отрицательных черт характера (8% против 2% среди женщин).