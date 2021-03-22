"Известия": Минфин предупредил о рисках блокировки активов в США и Западной Европе

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предупредило о росте вероятности блокировки активов в США и Западной Европе. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на пояснительную записку ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В ведомстве предлагают предоставить значительную долю свободных средств ФНБ в виде межгосударственных кредитов на закупки российской продукции. По данных газеты, в документе отмечается, что за последние 10 лет финансирование иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета устойчиво росло, средства на предоставление таких межгоскредитов привлекались Россией на рынке.

Выдача средств ФНБ в виде межгоскредитов снизит риски блокировки или ареста российских активов за рубежом, прежде всего в США и странах Западной Европы, сообщает издание. Как пояснил "Известиям" близкий к правительству источник, такая инициатива также предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютные активы, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику.

Также, по данным издания, финансирование экспортных контрактов поспособствует развитию перспективных отраслей отечественной экономики. В пояснительной записке подчеркивается, что договоры межгоскредитов из бюджета ФНБ требуется тщательно формировать, чтобы обеспечить полный возврат средств от заемщиков. Стоимость таких займов должна быть не ниже доходности по российским ОФЗ, уточняет издание.

Кроме того, Минфин предложил разрешить вклад свободных средствх ФНБ, которые превышают планку накоплений в 7% ВВП, в акции и долговые обязательства отечественных компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБа.