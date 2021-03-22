Минпромторг считает, что санкции США ускорят импортозамещение в России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Американские санкции в отношении России ускорят процесс импортозамещения и положительно повлияют на российские предприятия, рассчитывает Минпромторг РФ.

"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", - сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

Министерство отметило, что осуществляет комплекс мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности и по поддержке отечественных производителей и разработчиков, включающий предоставление финансовых мер поддержки (субсидий), формирование благоприятного инвестиционного климата (введены налоговые льготы для разработчиков электронной продукции; создан реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции). Также ведется работа по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. "Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня - это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран",- отметили в Минпромторге.

Министерство отмечает, что разработанные масштабные программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов позволят полностью снять риски введения новых санкций в отношении российских предприятий. "Самолеты станут российскими более чем на 98%. Новейший МС-21 уже совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, а композитное крыло для этого лайнера уже прошло испытания", - сказали в Минпромторге. При этом на российскую отрасль вертолетостроения введение санкций существенного влияния не оказало.

Минпромторг подчеркивает, что проводит оценки влияния санкций для разных отраслей с 2014 года, разработало новую структуру отраслевых планов импортозамещения и подготовило методические рекомендациями по их разработке. Разработанные проекты отраслевых планов в настоящее время проходят обсуждение в экспертных группах и содержат 1112 технологических направлений, критичных в связи с рядом факторов. "Работа по новым планам импортозамещения идет в увязке с единым планом по достижению национальных целей развития и актуализируемыми под него государственными программами и отраслевыми стратегиями. Утверждение доработанных проектов отраслевых планов планируется до конца первого полугодия 2021 года", - сообщило министерство.

Издание РБК сегодня подсчитало, что санкции США затронут менее 0,5% американских поставок в Россию.