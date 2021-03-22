"Опора России" попросила включить небольшие отели в программу льготных кредитов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Условия выдачи льготных кредитов под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию гостиниц, определенные постановлением правительства № 141 от 9 февраля 2021 года, препятствуют привлечению новых инвесторов. Об этом говорится в письме "Опоры России", направленном в Ростуризм (есть в распоряжении ТАСС).

"Постановлением установлено, что льготный кредит на строительство и реконструкцию предоставляется гостиницам с номерным фондом только от 120 номеров или площадью не менее 5 тыс. кв. метров. Данные ограничения существенно препятствуют привлечению новых потенциальных инвесторов. К примеру, в Приморском крае из 948 коллективных средств размещения не более 25 гостиниц имеют номерной фонд больше 120 номеров", - говорится в письме.

"Опора России" также просит разъяснить бизнесу, какие объекты на какую ставку могут рассчитывать, "поскольку отсутствуют специальные критерии". Организация также просит разъяснить, определен ли перечень банков, которые будут заниматься льготным кредитованием, размер минимального и максимального кредита, а также разъяснить другие вопросы.

"Уважаемая Зарина Валерьевна (Догузова, глава Ростуризма - прим. ТАСС), в силу большого количества вопросов по данному постановлению просим вас провести совещания с участием бизнес-сообщества и профильных экспертов для обсуждения вопросов, интересующих предпринимателей", - говорится в письме.