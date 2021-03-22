Гознак приобрел 50% плюс одна акция в процессинговой компании Uniteller

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. АО "Гознак" подписало соглашение о приобретении 50% плюс одна акция в АО "Предпроцессинговый расчетный центр", работающем на рынке под товарным знаком Uniteller, сообщила пресс-служба предприятия.

"АО "Гознак" подписало соглашение о приобретении доли в АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (АО "ПРЦ"), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 года. По итогам сделки АО "Гознак" приобретает 50% плюс одну акцию АО "ПРЦ", - указано в сообщении.

Отмечается, что новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller и продолжит развивать ключевые направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках.

Также Гознак и АО "ПРЦ" намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Компании уже имеют опыт совместной реализации проектов. С 2017 года они выступают на рынке процессинга безналичных платежей как консорциум, сформировав стратегическое партнерство.

"Uniteller - крупный, зарекомендовавший себя игрок эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании - стратегически верное для обеих сторон. Это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", - отметил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

По словам генерального директора АО "ПРЦ" Алексея Богаткина, объединение возможностей АО "Гознак" и ПРЦ позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже существующие решения не только на территории России, но и на международных рынках.

АО "ПРЦ" - крупный игрок на финтех-рынке, предоставляющий комплексные сервисы процессинга безналичных платежей более 3000 коммерческим и государственным организациям в различных сферах бизнеса. Компания интегрирована с государственными и коммерческими банками-эквайерами и ведет деятельность не только на российском рынке, но и на территории стран СНГ.

АО "Гознак" - предприятие с 200-летней историей, участник и системный интегратор сложных межотраслевых государственных и коммерческих проектов в России и за рубежом, поставщик IT-технологий и услуг на базе Центров обработки данных. АО "Гознак" - один из ключевых игроков на международном рынке защищенной продукции и сопутствующих сервисов.