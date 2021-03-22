Минтруд заявил, что отстранять работника за отказ от прививки нельзя, если нет эпидемии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Работодатель не вправе отстранять работника при его отказе от вакцинации, если отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорится в ответном письме Минтруда за подписью замглавы ведомства Елены Мухтияровой на запрос Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса, размещенного на сайте профсоюзов.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой дать разъяснения по правовым аспектам вакцинации учителей. В запросе отмечалось, что, согласно действующему законодательству, граждане могут отказаться от профилактических прививок, но должны предоставить причины отказа. Ограничением к проведению профилактической вакцинации является наличие у работника медицинских противопоказаний.

"При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме. <…> Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", - говорится в письме. При этом уточняется, что профилактические прививки против коронавирусной инфекции проводятся добровольно.

Отмечается, что согласно письму Роспотребнадзора профилактические прививки проводятся гражданам в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. При этом отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, говорится в письме, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, требует обязательного проведения профилактических прививок.

"При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В случае вынесения постановления Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителей о проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", - следует из документа.

Дистанционная работа

Кроме того, Минтруд направил предложения в Минздрав об исключении профилактических прививок в случае, если работник трудится удаленно в период эпидемии.

"По мнению Минтруда России, целесообразно рассмотреть вопрос об исключении из приказа Минздрава России от 21 марта 2014 года № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" лиц, работающих в период эпидемии дистанционно, соответствующие предложения направлены в Минздрав России", - говорится в письме.