РФПИ и Virchow Biotech договорились о партнерстве для производства "Спутник V" в Индии

"РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited, один из ведущих производителей вакцин в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V", - указано в сообщении.

Отмечается, что выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки "Спутник V" международным партнерам РФПИ.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.