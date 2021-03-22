Глава "Русагро" Басов увеличил долю в компании до 7,54%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава "Русагро" Максим Басов увеличил долю в компании до 7,54%. Об этом говорится в сообщении "Русагро".

"Максим Басов, член совета директоров Ros Agro PLC (головная структура "Русагро" - прим. ТАСС) и генеральный директор ООО "Группы компаний "Русагро", в марте 2021 года купил 58 тыс. GDR Ros Agro PLC. В результате транзакции его текущая доля в компании составила 7,54% (без учета казначейских акций)", - отмечается в сообщении.

В общей сложности Басов теперь владеет 1 млн акций (эквивалентно 5 млн GDR) и 5 млн 142 тыс. 809 GDR.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом по международным стандартам финансовой отчетности в 2,5 раза и достигла 24,297 млрд руб.