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Сбербанк предоставил кредит компании "Грибная радуга" на 7 млрд рублей

Средства будут использованы предприятием для рефинансирования кредита в другом банке

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сбербанк предоставил кредит компании по производству белых и коричневых шампиньонов "Грибная радуга" на 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

"Сбербанк профинансировал производителя шампиньонов на 7 млрд рублей в рамках поддержки импортозамещения", - отмечается в сообщении.

Средства будут использованы предприятием для рефинансирования кредита в другом банке. Сумма финансирования составила 6,8 млрд рублей.

Компания "Грибная радуга" - производитель и поставщик свежих шампиньонов на российском рынке. В 2017 году компания начала инвестиционную программу, построила три комплекса и сегодня производит до 29 тыс. тонн свежих грибов в год.

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