"Яндекс" за два года удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на пиратский контент

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Яндекс" с момента подписания антипиратского меморандума в 2018 году удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным "Яндекса", общее число удаленных ссылок на март 2021 года превысило 15 млн, из них 6 млн были удалены из поисковой выдачи за неполные три месяца текущего года. Пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов.

На конец февраля 2021 года самыми активными правообладателями, которые подали больше всего ссылок в реестр, стали "Стар медиа" (5,5 млн), ВГТРК (2,7 млн), "Кинопоиск" (1,7 млн), "ТНТ-телесеть" (1 млн), "А Сериал" (0,8 млн), ivi (0,7 млн), "Централ партнершип" (0,5 млн). Больше всего правообладатели просили удалить ссылки на "Елки", "Каламбур деревня дураков", "Ходячие мертвецы", Comedy Club и "По законам военного времени".

В "Яндексе" отмечают, что в борьбе с нелегальным контентом ключевую роль играют правообладатели - владельцы прав на фильмы, сериалы, песни, спортивный контент и другие произведения. Они проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр те ссылки и сайты, что нарушают их авторские права - эти ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса" в течение нескольких часов.

Сам "Яндекс", как поисковая система, не знает и не может определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах, объясняет руководитель поисковых продуктов Максим Загребин. Поэтому компания рассчитывает, что равноприменимый антипиратский закон, который будет учитывать интересы правообладателей всех форматов контента, создаст необходимую правовую базу для системной работы в этом направлении.

Об антипиратском меморандуме

Антипиратский меморандум был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России и предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.