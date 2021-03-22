Мишустин: стимулирование найма безработных позволит трудоустроить около 220 тыс. человек

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Меры стимулирования найма безработных позволят трудоустроить около 220 тыс. человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило правила предоставления этой поддержки, - сказал он. - Благодаря новой мере более 220 тыс. человек смогут получить работу и улучшить свое положение".

По словам Мишустина, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового сотрудника. "Платежи поступят к работодателям в несколько этапов: после того, как сотрудник отработает один месяц, затем - три и полгода, - рассказал глава правительства. - Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены".

Мишустин напомнил, что в 2021 году в рамках национального проекта "Демография" была расширена программа переподготовки граждан. "Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тыс. человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии, - сказал он. - Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство "Ворлдскиллс", национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы".

"На эти цели в федеральном бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 3 млрд рублей, правила их распределения утверждены. Мы и дальше будем принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", - добавил премьер.