Правительство утвердило программу развития производства СПГ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа, в соответствии с которой за 15 лет соответствующие производственные мощности должны вырасти втрое. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа", - сказал он. "За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза", - добавил премьер, говоря о заложенных в документ параметрах.

По словам Мишустина, новая программа создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. "Программа основана на комплексном подходе, направлена на диверсификацию источников поставок газа и прежде всего на активное использование ресурсов арктического шельфа и Дальнего Востока, - рассказал он. - Будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. Кроме того, будут усовершенствованы механизмы государственного регулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли".

"Одновременно с ростом производства сжиженного природного газа планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе, - добавил глава правительства. - Важно наращивать и экспорт, учитывая, что спрос на сжиженный природный газ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за его высокой экологичности".

Мишустин уверен, что все это будет способствовать развитию газовой отрасли, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию, поможет быстрее получить конкретные результаты для достижения национальных целей развития.