В Сан-Марино не исключили дополнительного заказа вакцины "Спутник V"

РИМ, 22 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Цикл вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" завершается в Сан-Марино, в связи с чем не исключается возможность заказа его дополнительной партии. Об этом сообщили в понедельник ТАСС официальные представители властей страны.

"Как раз сегодня начинаем вводить вторую дозу "Спутника V". На данный момент Италия поставила 4 680 доз вакцины Pfizer, что позволяет иммунизировать в целом 2 340 человек. К ним добавляются те, кто получили "Спутник", - сказал официальный представитель секретариата по здравоохранению и социальной безопасности Серджо Бардуччи, добавив, что власти рассматривают варианты, как продолжить кампанию вакцинации, при этом "возможность дополнительных закупок "Спутника V" не исключается".

Ранее в республике сообщили о беспроблемном течении кампании вакцинации. После введения российского препарата не было отмечено никаких нежелательных побочных эффектов. В республику не перестают поступать обращения из Италии о возможности вакцинировать граждан, работающих на территории Сан-Марино. "К нам обращаются мэры некоторых соседних (итальянских) городов, но в Сан-Марино задача обеспечить вакцинацию собственных граждан. Потом, в соответствии с договоренностями с Италией, можно будет начинать вакцинировать иностранных рабочих. Мы уже заверили в такой готовности при наличии соответствующих условий", - добавил Бардуччи.

В конце февраля в Сан-Марино с населением чуть более 30 тыс. человек началась кампания по вакцинации благодаря поставкам "Спутника V". Поставки вакцин из Италии, о которых была достигнута договоренность, не осуществлялись из-за общих задержек, и в Сан-Марино не могли начать вакцинацию.