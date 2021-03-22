Новак: благоприятная конъюнктура для новых СПГ-проектов сложится в ближайшие 5-15 лет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Наиболее благоприятная конъюнктура для новых проектов сжижения природного газа (СПГ) в России сложится в ближайшие 5-15 лет. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Согласно программе (долгосрочная программа развития производства СПГ в РФ), наиболее активную фазу создания СПГ-кластеров необходимо проводить в ближайшие 5-15 лет, когда на рынке будет наблюдаться наиболее благоприятная конъюнктура для новых проектов", - сказал он.

Потенциальными точками производства крупнотоннажного СПГ с учетом ресурсной обеспеченности и логистической доступности для газовозов станут в первую очередь месторождения на Ямале и Гыдане, на побережьях Охотского моря и Северного Ледовитого океана, Дальнего Востока, в том числе на Сахалине, на севере Красноярского края и в Мурманской области, а также шельфовые проекты. Также рассматривается возможность запуска газохимических производств на базе СПГ-кластеров, добавил Новак.

Минэнерго РФ, по его словам, к настоящему времени подготовило долгосрочную программы развития производства СПГ в стране. В первую очередь она направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов Российской Федерации, а также инвестиционных проектов за счет развития малотоннажного потребления СПГ, создание нового направления российской промышленности по производству СПГ-оборудования.

Вице-премьер отметил, что СПГ сейчас активно используется для генерации электроэнергии, поступательно расширяется малотоннажное потребление СПГ - для транспорта, бункеровки судов, газификации удаленных населенных пунктов. "По оценкам аналитиков, потребление природного газа в ближайшие 15-20 лет будет неуклонно расти. При этом спрос на СПГ будет увеличиваться темпами, опережающими рост спроса на трубопроводный газ", - добавил Новак.

Согласно Энергетической стратегии РФ, производство СПГ в России к 2035 году должно увеличиться до 140 млн тонн в год. Доля России на мировом рынке СПГ к этому времени достигнет до 20%.