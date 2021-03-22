Новак назвал регионы, где может быть осуществлена газификация за счет СПГ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия), Амурская область, Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области, Томская, Кемеровская и Иркутская области являются самыми перспективными регионами для их газификации за счет сжиженного природного газа. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Что касается малотоннажных проектов, к наиболее перспективным регионам для развития автономной газификации СПГ отнесены: Республика Саха (Якутия), Амурская область, Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области, Томская, Кемеровская и Иркутская области", - сказал он.

Сжиженный природный газ - альтернативный способ газификации. Планируется, что он будет использоваться в регионах и населенных пунктах, где поблизости нет газопроводов. СПГ может доставляться цистернами грузовым транспортом или СПГ-танкерами на мини-заводы по его регазификации.

"Сегодня СПГ активно используется для генерации электроэнергии, при этом поступательно расширяется малотоннажное потребление СПГ - для транспорта, бункеровки судов, газификации удаленных населенных пунктов. Согласно Энергетической стратегии РФ, производство СПГ в России к 2035 году должно увеличиться до 140 млн т/г. Таким образом, на долю России будет приходиться до 20% мирового рынка СПГ, что является одной из приоритетных целей для энергетической и промышленной политики страны", - заметил Новак.

По его словам, Минэнерго России подготовило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Она направлена на расширение газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации, а также инвестиционных проектов за счет развития малотоннажного потребления СПГ, создание нового направления российской промышленности по производству СПГ-оборудования.