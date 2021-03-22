Путин обсудит с фармпроизводителями наращивание производства вакцин от коронавируса

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит с фармпроизводителями наращивание производства вакцин от коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня главное - президент будет заниматься вопросам наращивания производства вакцин для массовой вакцинации россиян, будет соответствующее совещание, которое президент проведет из Ново-Огарево в режиме видеосвязи", - сказал Песков.

Он добавил, что в первой половине дня у Путина в планах - международный телефонный разговор, сообщение о котором Кремль выпустит в ближайшее время.