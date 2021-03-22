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Мишустин считает решение ЦБ о повышении ключевой ставки взвешенным и адекватным

Политика регулятора, по оценке премьера, позволила экономике России плавно пройти пандемийное падение и выйти на траекторию роста
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает решение Банка России о повышении ключевой ставки взвешенным и адекватным сегодняшней ситуации, сообщил ТАСС источник в аппарате правительства.

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По словам собеседника агентства, премьер на совещании с вице-премьерами в понедельник обсудил повышение ЦБ ключевой ставки до 4,5%. "В закрытой части совещания Мишустина с вице-премьерами 22 марта обсуждалось, в том числе, и повышение ключевой ставки. Премьер считает решение Центробанка взвешенным и адекватным сегодняшней ситуации", - сказал собеседник агентства.

Политика ЦБ позволила экономике РФ плавно пройти пандемийное падение и выйти на траекторию роста, считает премьер. "По мнению Мишустина, Банку России удавалось на протяжении долгого времени сдерживать рост ставки, сохраняя мягкую кредитно-денежную политику. Это позволило отечественной экономике более плавно пройти пандемийное падение и выйти на траекторию роста. Удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, запустить и успешно реализовать программы льготного кредитования. Премьер подчеркнул, что правительство и Центробанк находятся в постоянном и конструктивном диалоге", - заключил источник.

В пятницу, 19 марта ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5% и не исключил ее дальнейшего роста на ближайших заседаниях. Регулятор пояснил, что причинами такого решения стали более быстрое, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса, а также динамика инфляции, которая в феврале достигла 5,7% (после 5,2% в январе), а по оценкам на 15 марта составила 5,8%.

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