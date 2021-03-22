Росатом ввел в эксплуатацию новый энергоблок на Ленинградской АЭС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) 22 марта ввел в промышленную эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2). Об этом говорится в Telegram-канале концерна.

"Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества. В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения "3+" мощностью 1200 МВт", - приводятся в сообщении "Росэнергоатома" слова главы Росатома Алексея Лихачева.

Второй блок Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200 построен по ДПМ (договор о предоставлении мощности), что гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей оптового энергорынка. Загрузка ядерного топлива в реактор второго блока станции началась в июле 2020 года. 22 октября прошлого года энергоблок был подключен к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации.