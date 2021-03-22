Кабмин может выравнять условия господдержки СПГ-проектов в одинаковых климатических зонах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Долгосрочная программа развития производства СПГ предполагает возможность выравнивания условий господдержки СПГ-проектов в одинаковых климатических зонах, а также стимулы для геологоразведки в Арктике. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Предлагается выравнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг строящихся крупнотоннажных производств. Также будут разработаны стимулы для геологоразведки в Арктике, что, как ожидается, позволит открыть новые месторождения", - говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник утвердил долгосрочную программу развития производства СПГ, разработанную Минэнерго. По ней до 2035 года объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России может увеличиться почти в три раза и достичь 140 млн т.

"Важнейшей предпосылкой для развития станет расширение использования российских технологий. Речь идет об оборудовании, предназначенном для сжижения и очистки газа, специальных компрессорах, криогенных агрегатах, автономных СПГ-энергетических комплексах и интегрированных системах управления. Российским компаниям, которые могут производить такое оборудование, будут предложены меры господдержки", - отмечается в сообщении.

Еще одно направление работы - малотоннажное производство СПГ. Реализация проектов в этой сфере ускорит газификацию регионов, обеспечит энергией объекты, расположенные вдали от магистральных газопроводов.

"В целом выполнение программы поможет раскрыть ресурсный потенциал Ямала, Гыдана и севера Красноярского края, а также в перспективе - арктического шельфа, привлечь новых инвесторов и нарастить экспорт российского СПГ. Это в свою очередь позволит создать тысячи рабочих мест, повысить уровень жизни на местах", - считают в кабмине.