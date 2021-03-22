В Чечне намерены создать "Цифровую долину"

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до 2035 года создать в регионе "Цифровую долину" для массового производства продукции высоких технологий и развивать Грозный как "умный" город. Об этом сообщается в стратегии развития региона, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В своем целевом видении "Цифровая экономика" Чеченской Республики представляет собой новый сектор экономики, обеспечивающий экспорт цифровых продуктов и услуг вместе с развитием социальных секторов. На втором этапе фокус будет направлен на цифровую трансформацию республики. Ключевыми точками роста станут развитие блокчейн в госсекторе, развитие инновационных технологий в АПК и строительстве, работа над большими данными для "умного" города, развитие международного образования в сфере IT, развертывание "Цифровой долины" в городе Грозном, построение IT-инфраструктуры регионального значения", - говорится в сообщении.

Согласно документу, рост "Цифровой экономики" планируется обеспечить за счет экспорта цифровых продуктов и услуг, развития регионального центра компетенций, а также инфраструктуры, работающей на весь Северный Кавказ.

"Город Грозный будет развиваться в концепции "умного" города с использованием цифрового управления городским хозяйством и интеллектуальными транспортными системами. Будут формироваться предпосылки для реализации технологического прорыва за счет внедрения продуктов нового поколения, в том числе с помощью привлечения внешней экспертизы из стран Ближнего Востока и Индии", - говорится в документе.

Источниками финансирования инициатив по развитию сектора в регионе станут федеральная программа "Цифровая экономика", средства банков развития, партнеров цифровой трансформации и зарубежные фонды, в том числе Фонд развития Абу-Даби. "По достижении стратегической цели доля сектора в структуре ВРП составит более 10%, доля занятых в отрасли - 4%, доля продукции IT-компаний в структуре экспорта достигнет 1,5%, будет запущено более 1 000 IT-стартапов, покрытие региона широкополосным интернетом составит 100%", - говорится в документе.

Стратегию социально-экономического развития Чеченской Республики утвердили в марте текущего года. В ней выделено 17 направлений развития, которые разбиты на три этапа: 1-й этап - 2021-2024 годы, 2-й этап - 2025-2027 годы и третий - 2028-2035 годы. В документе определены приоритетные сектора экономики, в числе которых АПК, туризм, производство строительных материалов, цифровая экономика, а также три социальных и инфраструктурных сектора - образование, транспортно-логистический комплекс и здравоохранение.