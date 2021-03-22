SberCloud получила сертификат соответствия международным стандартам инфобезопасности

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Система управления информационной безопасности компании SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила сертификат TUV AUSTRIA, подтверждающий ее соответствие требованиям международных стандартов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании SberCloud.

"Глава торгового представительства Австрии, атташе по науке и технологиям при посольстве Австрии в РФ и генеральный директор TUV AUSTRIA Standards & Compliance (Москва) вручили представителям ПАО "Сбербанк" и компании SberCloud сертификат TUV AUSTRIA, подтверждающий соответствие системы управления информационной безопасностью компании SberCloud требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 с учетом правил ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 (ISO/IEC - Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии)", - говорится в сообщении.

TUV AUSTRIA - основанное в 1872 году в Австрии общество в сфере оценки соответствия и сертификации, которое сегодня ведет деятельность в сфере информационной безопасности, защиты данных и кибербезопасности. Сертификаты и сертификационные знаки TUV относятся к узнаваемым знакам отличия как в экспертных кругах, так и среди рядовых пользователей. По мнению генерального директора SberCloud Евгения Колбина, упоминаемый в полученном компанией сертификате международный стандарт ISO/IEC 27001 сегодня относится к наиболее комплексным и авторитетным в области информационной безопасности.

"Высокий уровень информационной безопасности IТ-инфраструктуры, рабочих процессов и предоставляемых услуг является ключевой характеристикой облачного бизнеса. Компания SberCloud всегда обеспечивала безопасность своих клиентов в соответствии с лучшими бизнес-практиками, а получение сертификата TUV AUSTRIA показывает зрелость нашей компании, высокий уровень облачных сервисов SberCloud и готовность предложить наши услуги международным компаниям. <…> Проведя большую работу по сертификации наших сервисов, мы хотим показать, что клиенты SberCloud получают только безопасные и хорошо защищенные облачные услуги", - приводятся в сообщении слова Колбина.

SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера "Кристофари" - самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам - компаниям и государственным организациям.