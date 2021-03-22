РАНХиГС предложит 582 программы по переобучению безработных россиян в 2021 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) предложит 582 программы по переобучению и повышению квалификации безработных. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе РАНХиГС.

"Президентская академия обеспечит переобучение и повышение квалификации безработных граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Ищущие работу граждане смогут пройти обучение по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства. В 2021 году РАНХиГС предложит 582 такие программы", - рассказали в академии.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 2021 года три федеральных оператора будут осуществлять координацию программ переобучения на всей территории РФ. Помимо РАНХиГС, операторами федерального проекта выступят Томский государственный университет и Worldskills Россия.

"Это позволит реализовать обучение во всех субъектах РФ, в том числе используя дистанционные технологии. В общей сложности около 170 тыс. человек смогут получить новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба РАНХиГС.

Отмечается, что бесплатное обучение пройдут граждане, которые не могут найти работу по имеющейся специальности, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неработающие матери детей дошкольного возраста и люди старше 50 лет.

"Программа обучения наиболее незащищенных категорий граждан дополнит комплекс мер, уже предпринятых правительством России, которые создают условия для восстановления уровня занятости, помогают людям своевременно адаптироваться к постпандемийным реалиям. Многолетняя экспертиза и разветвленная сеть филиалов академии обеспечат уже в этом году обучение более 50 тыс. сограждан, помогут им получить новую востребованную специальность и работу", - подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау, слова которого приводит пресс-служба академии.

Направления подготовки

Как отметили в пресс-службе, среди направлений подготовки РАНХиГС в рамках проекта "Содействие занятости" - бухгалтерский учет и анализ, информационная безопасность, дизайн, реклама, управление персоналом, управление в сфере туризма и индустрии гостеприимства, государственное и муниципальное управление и другие.

"В настоящее время филиалы РАНХиГС совместно с региональными органами власти анализируют объем и структуру безработицы в отдельных регионах, а также проводят консультации с ключевыми работодателями. По итогам этой работы образовательные программы будут адаптированы под потребности каждого конкретного региона. При переобучении будут учтены требования и пожелания работодателей, что позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда", - добавили в РАНХиГС.