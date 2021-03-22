Мощности для выпуска 700 млн доз "Спутника V" зарезервированы в 10 странах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мощности для производства 700 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" зарезервированы в 10 странах мира, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"За последние семь дней РФПИ объявил о соглашениях с тремя индийскими производителями для выпуска более 300 млн человеко-доз вакцины "Спутник V" в год. В целом, мощности для производства 700 млн человеко-доз зарезервированы в 10 странах", - отмечается в сообщении.

Ранее РФПИ договорился о производстве вакцины с индийскими фармкомпаниями Virchow Biotech (200 млн доз для 100 млн человек), Stelis Biorharma (200 млн доз для 100 млн человек) и Gland Pharma (252 млн доз для 126 млн человек).

"Индия - надежный партнер для выпуска вакцины "Спутник V" и производственный хаб для множества мировых вакцин", - подчеркивают в фонде.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.