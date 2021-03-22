В "Газпроме" заявили, что Европе летом понадобится большой дополнительный объем газа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Запасы газа в ПХГ (подземные хранилища газа) Европы на фоне холодного марта упали до 31%. При этом в большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%, сообщил "Газпром".

"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается", - сообщил холдинг, отметив, что этим летом Европе понадобится большой дополнительный объем газа.

По данным "Газпрома", запасы газа в ПХГ Германии опустились до 26%, в Нидерландах - до 24%, во Франции - до 18%, в Австрии - до 29%. Со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe холдинг отметил, что оставшийся к 21 марта объем газа в европейских ПХГ на 24,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

"Газпром" с 1 января по 15 марта 2021 года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 28,3% (или на 9,5 млрд куб. м), до 42,9 млрд куб. м газа. В частности, увеличены поставки в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%).