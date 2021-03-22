Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить ко 2 апреля

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Комиссия по информационной политике Парламентского собрания Союза Белоруссии и России считает, что все мероприятия по отмене роуминга между двумя странами могут быть завершены ко 2 апреля. Об этом сообщило агентство БелТА .

По его информации, об отмене роуминга было заявлено на заседании комиссии, которое состоялось в понедельник в Москве.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта, которая предусматривает три этапа. На первом стороны должны были снизить ставку международного интерконнекта в Белоруссии - то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Предполагалось, что ставка не должна превышать $0,015 за минуту (ранее - $0,3).

Затем стороны должны были привести межоператорские роуминговые тарифы (плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап - формирование абонентских роуминговых тарифов.

Россия и Белоруссия договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с $0,3 до $0,015 за минуту.