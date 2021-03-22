Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 1 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей в рамках третьего этапа программы, спрос в 2,5-3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 млрд рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн рублей. Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза", - сказала она.

В число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым и Московская область. Также пользуются высоким спросом Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область, отметила руководитель Ростуризма.

"В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации. Кроме того, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз. На данный момент бронирования распределяются практически равномерно, что как раз решает задачу расширения крыльев сезона", - сказала Догузова.

Продажа туров с кешбэком за отдых по России возобновилась 18 марта и продлится до 15 июня, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня. Приобрести можно как тур, так и только проживание. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.