Проект "Новый Мурманск" на берегу Кольского залива планируется запустить в 2024 году

ТАСС, 22 марта. Минвостокразвития РФ планирует, что проект "Новый Мурманск", который подразумевает редевелопмент портовой части города и масштабное строительство туристических объектов, сможет принять первых посетителей уже в 2024 году. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на экспертном совете рабочей группы по Арктике.

"Появляется большое количество интересных объектов прямо на набережных, портах, прилегающих к центру города, которые могут быть интересны в туристическом плане. Мы пилотный проект запускаем в Мурманске. Проект по улицам, рядом с которыми - легендарный атомный ледокол "Ленин". Надеемся, что первый объект проекта будет доступен для посетителей до конца 2024 года", - сказал он.

"Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел.

Из федерального бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей, предполагаемая полная стоимость проекта - около 10 млрд рублей. "Новый Мурманск" будет создан в рамках соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, сотрудничества с Министерством Дальнего Востока и Арктики и в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Начать строительство планируется в 2022 году.