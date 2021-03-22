ФАС раскрыла картельный сговор ЧОПов в Москве на 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по г. Москве раскрыло картельный сговор на 7,5 млрд рублей между четырьмя ЧОПами на торгах по оказанию услуг охраны бюджетным учреждениям. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО ЧОП "Марс", ООО ЧОП "Собр", ООО ЧОП "Щит" и ООО ЧОО "Спец-Групп" в ходе проведения торгов по оказанию услуг охраны. Общая начальная (максимальная) цена контрактов по торгам составила 7,5 млрд рублей" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники картеля, действовав в интересах друг друга, отказались от конкурентной борьбы на торгах, вследствие чего оказание услуг происходило без должной экономии средств заказчиков.

Организации признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, материалы антимонопольного дела будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.