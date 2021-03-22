Минпромторг предлагает законодательно закрепить преференции для "зеленого" судоходства

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпромторг России приступил к созданию проекта федерального закона, который будет стимулировать применение "зеленых" технологий в судоходстве, следует из уведомления на официальном сайте разработки нормативно-правовых актов.

Предполагается, что изменения внесут в Кодекс торгового мореплавания РФ и федеральный закон о морских портах. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта силу - январь 2023 года.

Примером новых норм, говорится в материалах, опубликованных на портале, может быть установление зависимости величины портовых сборов от "экологичности" судна. Под экологичностью понимается использование на судне видов топлива с низким содержанием загрязняющих веществ (сера, азотистые соединения, тяжелое топливо), использование газомоторного топлива, использование электроэнергии из береговых источников питания при стоянке судна в морском порту, использование электродвижения.

На законодательном уровне предлагается предусмотреть преференции для "зеленых" судов при определении очередности захода в морские порты и очередности постановки к причалу (как это сделано в отношении линейных судов). В части судостроения необходимо будет предусмотреть преференции для "зеленых" судов при распределении мер государственной поддержки (утилизационный грант, субсидирование процентной ставки по кредиту на строительство судов, субсидирование лизинговых выплат на вновь построенные суда). Использование электродвижения в судоходстве потребует закрепления норм в части обеспечения подключения к береговой электрической инфраструктуре.

Мировой опыт

В материалах уточняется, что морской транспорт существенно влияет на загрязнение окружающей среды. Речь идет о сбросе в океан замазученных вод, мусора от производственной деятельности и от жизнедеятельности экипажа на борту, выбросах в атмосферный воздух выхлопных газов от судовых двигателей.

Многие страны вводят свои национальные требования по сокращению загрязнения окружающей среды с судов - более жесткие или более точные по сравнению с мировыми требованиями (Европа, Китай, США). В мире существует несколько проектов добровольной сертификации на дружественность судов, судоходных компаний или морских портов к окружающей среде (например, проект Green Award). Такие проекты предлагают взаимные добровольные преференции для участников. Например, морской порт, участвующий в проекте, предлагает пониженные портовые платежи для судов, имеющих "зеленый" сертификат. В свою очередь "зеленое" судно отдает предпочтение на заходы в "зеленые" порты. Одна из крупнейших мировых судоходных компаний Maersk при поддержке датского правительства объявила о своем движении к судоходству с "нулевым" выбросом в окружающую среду.

"Такие проекты стимулируют инновационное судостроение, инновационные методы судовождения, стимулируют развитие чистой портовой инфраструктуры. <...> Наиболее востребованными инновационными направлениями в области зеленого судоходства являются применение газомоторного топлива, использование электродвижения с зарядкой батарей от береговых источников, применение техник и технологий, существенно понижающих энергопотребление на единицу проделанной работы. В Российской Федерации не существует законодательных норм, каким-либо образом стимулирующих применение зеленых технологий в судоходстве", - отмечается в материалах к законопроекту.