Число стран-участниц номинационного процесса премии "Глобальная энергия" выросло в 3 раза

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Глобальная энергия" расширяет географию своей деятельности: в текущем году в лонг-листе на получение одноименной премии представлено в три раза больше стран, чем в 2019 году; с Евразийским банком развития запускается совместный продукт - доклад о чистой энергетике. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

Ассоциация "Глобальная энергия" завершила прием заявок на получение одноименной премии в номинационном цикле 2020-2021 годов, установив несколько новых рекордов в истории награды, несмотря на пандемию. Впервые в лонг-листе представлены сразу 36 стран, что в три раза больше, чем в 2019 году (тогда было 12 стран), и в 1,8 раза больше, чем в 2020 году (20 стран), сообщил он. Первый раз в истории среди кандидатов сразу четыре женщины - из Казахстана, Зимбабве, Индии и США.

"При этом (при составлении лонг-листа премии - прим. ТАСС) не были изменены критерии жесткого академического отбора. Все критерии по выдвижению в соответствии с самыми строгими академическими стандартами соблюдены абсолютно", - подчеркнул Брилев.

В списке 2021 года - ученые не только из государств Северной Америки и Западной Европы. Впервые в лонг-лист вошли номинационные представления и кандидаты из таких стран Восточной Европы, как Венгрия и Латвия, с Ближнего Востока и из Африки - Алжир, Буркина-Фасо, Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Иордания, Камерун, Мадагаскар, Нигерия, Того, а из Латинской Америки - Мексика и Уругвай.

Как отметили в пресс-службе "Глобальной энергии", расширение географии достигнуто путем популяризации премии, в том числе на площадке Мирового энергетического совета в Лондоне, стимулирования универсального диалога о том, какими путями должен развиваться "энергопереход" и достигаться цели устойчивого развития ООН. Дополнительным фактором стала интернационализация Наблюдательного совета Ассоциации. В него за год вошли генеральный директор Африканской ассоциации энергетики Абель Дидье Телла, от Латинской Америки - экс-президент Уругвая Хулио Мария Сангинетти, а из Европы - основатель лондонско-брюссельской группы Influence Питер Уайлдинг.

Каждая из заявок будет вынесена на суд независимых экспертов, которые по ряду критериев (в том числе новизне, научной и практической ценности, соответствию нормам энергетической безопасности) составят шорт-лист из 15 заявок, получивших наивысший средний балл в одной из трех номинаций. На заключительном этапе шорт-лист рассмотрят члены Международного комитета, в который входят 20 видных ученых из 14 стран. Комитет и определит лауреатов.

Мода или потребность

По словам Брилева, одним из следствий расширения географии претендентов на премию стало то, что возникла более объективная картина - где на те или иные технологии в энергетике существует мода, а где потребность в них.

"Примерно треть заявок - это традиционная энергетика. Альтернативная энергетика побольше - это мода. Возникает реальная картина. Европейцы готовы платить больше за электричество, которое получено на возобновляемых источниках, а страны геополитического юга, Латинской Америки, Африки, говорят: "Мы тоже все это хотим, но вы знаете - у нас лампочки не горят. Нам бы вот хорошую атомную станцию или гидростанцию". Но они тоже думают об экологии", - пояснил президент "Глобальной энергии".

Из 106 номинационных представлений традиционной энергетике посвящены 34 заявки, 45 - альтернативной, а 27 - новым способам применения энергии, в том числе впервые по направлению "менеджмент". Больше всего заявок (24) - из России. Далее следуют США (21), Япония (5), Канада (4) и Великобритания (4).

Новый проект с Евразийским банком развития

"Из совсем нового. Мы запускаем еще один доклад, будем его делать вместе с Евразийским банком развития. Он будет касаться экологически чистых способов производства энергии на территории государств-участников этой международной финансовой организации. Причем речь идет не только о возобновляемых вещах, а о "зеленой энергетике", в том числе традиционной. Там будет гидро-, ветро- и солнечная энергетика. Также там будет и традиционная энергетика в лице перехвата углекислого газа", - сказал Брилев.

Касаясь "углеводородного" компонента будущего документа, президент "Глобальной энергии" подчеркнул, что к обладанию запасами нефти, газа и угля нельзя относиться как к некоему "проклятью" и исключать из рассмотрения использование этих природных ресурсов. Он пояснил, что доклад будет готовиться совместными усилиями ведущих ученых как из стран Евразийского союза, так и из стран, не состоящих в ЕАЭС, а также экспертов Евразийского банка развития, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Брилев напомнил, что в декабре прошлого года у Ассоциации вышел первый специальный доклад, который называется "Десять прорывных идей в энергетике на следующие десять лет". Этот проект показал свою состоятельность, его около 800 раз цитировали в ведущих мировых СМИ. "И мы сейчас готовы объявить о том, что он станет ежегодным. Следующий доклад мы представим на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)", - отметил он.

Форум в 2021 году пройдет в очном формате 2-5 июня. На ПМЭФ будет сессия "Глобальной энергии" под названием "Будущее энергетики. Энергопереход". "По согласованию с "Росконгрессом", мы ею воспользуемся, чтобы вручить физически медали победителям прошлого года, но эта сессия будет рабочая, на которой мы представим очередной доклад", - сообщил президент Ассоциации.

Ассоциация "Глобальная энергия" - некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Члены Ассоциации - ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС".