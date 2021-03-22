Nissan отзывает в России 4,4 тыс. автомобилей из-за возможных проблем со стоп-сигналами

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Nissan отзывает в России 4,4 тысячи автомобилей Nissan Pathfinder в связи с возможными проблемами со стоп-сигналами, сообщил Росстандарт.

"Отзыву подлежат 4448 автомобилей Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении ведомства.

Причиной отзыва стал тот факт, что со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения, пояснил Росстандарт. Если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя. Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима "Паркинг" или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза.

Как говорится в сообщении, на всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет произведена замена реле стоп-сигнала на деталь нового образца, проверка и, при необходимости, регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.