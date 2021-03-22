В Ленинградской области намерены досрочно завершить расселение граждан из аварийного жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Об этом договорились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в ходе встречи в понедельник.

"Мы условились о том, чтобы досрочно завершить нынешнюю программу переселения из аварийного жилья - это 15 тыс. человек - в Ленинградской области до начала 2023 года. С тем, чтобы перейти к новому этапу, потому что выявлено уже пока 6 тыс., скорее всего, будет больше "аварийщиков", с тем, чтобы и этих людей переселить из аварийного жилья", - сказал Степашин, добавив, что Фонд на эти цели готов выделить 4,9 млрд рублей.

По словам Дрозденко, для региона очень важно подписать соглашение об опережающем темпе расселения ветхого и аварийного жилья на территории области. "Для нас это непросто - 90% тех, кого расселяем, мы расселяем во вновь построенное жилье, то есть мы не покупаем жилье на "вторичке", а строим новые дома. Но это и здорово, потому что это и драйвер экономического роста, и новая жизнь вдыхается в старые города Ленинградской области <…> Мы видим, что у нас еще примерно столько будет "аварийщиков", и если мы досрочно завершим программу, есть шанс начать ее реализовывать раньше завершения срока общей программы по аварийному жилью", - рассказал он.

По данным правительства области, в 2021 году планируется расселить 36 тыс. кв. м аварийного жилья, для этого построят восемь новых домов.