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Пандемия COVID-19

Россия подписала с Индией соглашение на поставку вакцины от коронавируса

Россия подписала с Индией соглашение на поставку вакцины от коронавируса на 100 млн человек - Путин.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
Россия получит не менее 26% в проекте строительства газопровода "Пакистанский поток"
В него войдут "Евразийский трубопроводный консорциум" и ТМК
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