Практически все места в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ уже забронированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Места в гостиницах Санкт-Петербурга на период проведения международного экономического форума в начале июня забронированы практически полностью, зарезервировать номер уже невозможно. Такие данные привел председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

"Гостиницы в Петербурге уже невозможно забронировать на эти даты [проведения ПМЭФ]. Бизнес ждет форума как первого мероприятия, которое позволит в том числе туристической отрасли восполнить потери прошлого года", - сказал Москаленко, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о подготовке города к ПМЭФ.

По словам Москаленко, план по подготовке Петербурга к форуму разработан, и в конце этой недели или начале следующей он будет представлен на утверждение.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.