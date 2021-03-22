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Пандемия COVID-19
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Маврикий стал 55-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"

Вакцину одобрили в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек
© Sumeet Mudhoo/L'express Maurice via AP

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Республике Маврикий, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек", - отмечается в сообщении фонда.

Теги
МаврикийРоссияПандемия COVID-19
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