Saudi Aramco может увеличить добычу до 13 млн б/с

ТАСС, 22 марта. Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной компании Saudi Aramco проработать вопрос об увеличении свободных добывающих мощностей еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 13 млн б/с, так как ожидает, что действующих мощностей в мире может не хватить для обеспечения растущего спроса. Об этом сказал глава компании Амин Нассер на телеконференции с инвесторами по итогам 2020 года.

"Мы получили запрос от министерства энергетики и в данный момент прорабатываем инженерную часть вопроса об увеличении свободных добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки", - сказал он в ходе общения с аналитиками. В апреле прошлого года Aramco продемонстрировала максимум мощностей по добыче - он составил 12 млн б/с.

По словам Нассера, Саудовская Аравия "весьма оптимистична" в отношении роста спроса на нефть. "В Азии он уже почти восстановил допандемический уровень, Европа и США пока отстают. Но программы вакцинации по мере их развертывания будут улучшать ситуацию по всему миру", - отметил глава компании. Нассер также не исключил нехватки предложения, поскольку "инвестиции по отрасли в 2020 году сильно сократились". "Мы увидим, как это отразится на объеме предложения уже в среднесрочной перспективе", - добавил он.