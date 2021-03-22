Экспорт мясной продукции Подмосковья в 2020 году вырос более чем в пять раз

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Объем экспорта мясной продукции Московской области по итогам 2020 года превысил 80 тыс. тонн, что в 5,4 раза больше результатов 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"По мясной продукции наблюдается наиболее значимый прирост по итогам 2020 года. Объем экспорта этого вида продукции предприятий Московской области, в том числе мясных консервных изделий, в 2020 году составил 80,6 тыс. тонн. Это на 65,6 тыс. тонн больше, чем в 2019 году, то есть мы увеличили экспорт подмосковной мясной продукции в 5,4 раза", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

По его словам, крупнейшими экспортерами по итогу прошлого года стали предприятия "Черкизово" из Раменского городского округа, Каширы и Одинцова, а также "Мираторг" из Домодедова.

"Соответственно, наблюдается и прирост по экспорту в денежном выражении. Экспортировали мясную продукцию на сумму $149 млн в 2020 году, тогда как в 2019 году продали на $25 млн", - отметил министр.

Воскресенский рассказал, что ведущим импортером подмосковной мясной продукции является Китай, чья доля в общем объеме экспорта составляет более 70%.