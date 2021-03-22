"Газпром" может построить малотоннажные СПГ-заводы на Дальнем Востоке и на юге

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Газпром" к 2025 году может построить малотоннажные заводы по производству сжиженного природного газа во Владивостоке (Владивостокский СПГ) и на Черном море (Черноморский СПГ). Об этом говорится в одобренной в понедельник правительством РФ долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в России.

Годовая мощность Владивостокского СПГ может составить 1,5 млн тонн. Ресурсной базой для этого завода станет Киринское и Южно-Киринское месторождения. Годовая мощность Черноморского СПГ может составить 0,5-1,5 млн тонн в год. Планируется, что газ для сжижения на этот завод будет поступать по Единой системе газоснабжения (ЕГС).

Согласно программе развития производства СПГ, "Газпром" в настоящее время завершает прединвестиционное исследование по проекту Владивостокский СПГ, по результатам которого в случае подтверждения эффективности проекта будет принято решение о переходе на инвестиционную стадию. СПГ с этого проекта планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и для бункеровки морских судов сжиженным природным газом на территории Российской Федерации.

В документе также отмечается, что "Газпром" рассматривает возможность строительства СПГ-завода на юге страны с учетом наличия потенциального спроса на сжиженный природный газ малотоннажного производства на территориях стран региона Черного и Средиземного морей и на территории Южного и Северо-Кавказского федерального округов России.

Отмечается, что холдинг в настоящее время рассматривает возможность строительства СПГ-завода в районе побережья Черного моря мощностью от 500 тыс. до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с возможностью увеличения до 1,5 млн тонн в год.

История проекта

Ранее "Газпром" вел работу над проектом строительства малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа на Черном море мощностью от 0,5 до 1 млн тонн совместно с австрийской OMV. Но в 2018 год топ-менеджер OMV сообщил, что компании отложили работу над этим проектом на год, не уточнив причину переноса сроков работы над проектом. Тогда же глава OMV Райнер Зеле в беседе с журналистами уточнил, что приостановка работы над проектом строительства малотоннажного СПГ-завода связана с тем, что как у OMV, так и у "Газпрома" на тот момент был ряд первоочередных проектов, над которыми надо работать. В числе таких проектов Зеле назвал и "Северный поток - 2".