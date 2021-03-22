Завод по сжижению газа Штокмана могут открыть к 2035 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Запуск завода по сжижению газа Штокмановского месторождения возможен к 2035 году. Об этом говорится в одобренной правительством России долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа (СПГ).

Проектная мощность завода, которая указана в документе, оценивается в 30 млн тонн. В 2020 году было выполнено прединвестиционное исследование. По проекту планируется выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для целей повышения эффективности и импортозамещения зарубежного оборудования и технологий.

Проект строительства СПГ-завода, ресурсной базой для которого станет газ Штокмановского месторождения, внесен в список потенциальных проектов, которые могут быть реализованы в России.

Ранее сообщалось, что "Газпром" рассчитывает на ввод в промышленную разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море с запасами 3,9 трлн куб. м газа в 2029 году. Сроки начала освоения Штокмана несколько раз откладывались из-за изменения параметров проекта, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения. Ранее Минэнерго РФ отмечало, что освоение месторождения ожидается не ранее 2025 года и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка.

Ранее также сообщалось, что на базе Штокмана рассматривался проект строительства завода по сжижению газа мощностью 7,5 млн т в год - "Штокман СПГ". Но в августе 2019 года совет директоров "Газпрома" одобрил ликвидацию компании Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором проекта по СПГ на базе Штокмановского месторождения.